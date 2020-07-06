حسن يسري: الزمالك الأقرب بالتتويج بدوري اليد

أكد حسن يسري المدرب السابق لفريق كرة اليد بنادي الزمالك، أن القلعة البيضاء الأقرب للتتويج بدوري كرة اليد للمحترفين للموسم الحالي.

وكان اتحاد اليد أعلن خلال الأيام الماضية عدوله عن قرار إلغاء مسابقة دوري المحترفين، بعد قرار وزير الرياضية باستكمال كافة المسابقة الرياضية للموسم الحالي.

وقال يسري خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين،

"الزمالك الأقرب للتتويج بدوري كرة اليد للمحترفين وليس الأهلي".

وأضاف: من الصعب التكهن بالفائر في مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، فهذه المباريات لا تحسب بالأعلى فنيًا أو بدنيًا، وإنما بالتركيز داخل الملعب".

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وأردف "هناك فرق كبير للغاية بين الزمالك والأهلي في كرة اليد، فالزمالك يتفوق بشكل واضح

عن الأهلي، وذلك لحب جماهير القلعة البيضاء للعبة كرة اليد".

وعن تجديد عقد يحيي الدرع عقده مع نادي الزمالك، علق حسن يسري قائلا "أي ناد في مصر يتمنى ضم يحيي الدرع، لأنه لاعب يمتلك امكانيات فنية كبيرة".

وأكمل "يحيي الدرع أضاف لناد الزمالك خلال الفترة الماضية، وكذلك هو اكتسب شعبية كبيرة في مصر لوجوده في الزمالك".

وبسؤال حسن يسري عن البطولة الأغلى خلال مسيرته في الملاعب، أجاب "بطولة إفريقيا 2008 هي الأغلى في مسيرتي".