الأهلي ينعى الفريق العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي

نعى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ببالغ الحزن والأسى الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان.

وتوفى الفريق محمد العصار اليوم الاثنين بعد مسيرة حافلة من العطاء في العمل الوطني والخدمة العسكرية.

ولد العصار فى 3 يونيو1946، وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر أطقم إصلاح كتائب صواريخ الدفاع الجوى، وتقلد كافة الوظائف الرئيسية لمنظومة التأمين الفنى للدفاع الجوى ، ومساعد رئيس هيئة التسليح للبحوث، ورئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، ثم مساعد وزير الدفاع لشئون التسليح، ثم مستشار وزير

الدفاع للبحوث الفنية والعلاقات الخارجية.

ولمع اسم الفريق العصار، خلال فترة 2011، حيث شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة بعد ثورة 25 يناير 2011 وكان مسئولاً عن ملف العلاقات الخارجية بالإضافة إلى الإتصال بالإعلام والقوى السياسية، كما كان له دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، وكان أحد الحضور بمؤتمر 3 يوليو، والذى انتهى بالاعلان عن الانحياز لإرادة الشعب المصرى، ونهاية حكم الإخوان.