عثمان يكشف تطورات طائرة الأهلي بعد عودة التدريبات

قال عبد اللطيف عثمان، لاعب الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي إن الفريق يتقدم بصورة طيبة في برنامج الإعداد البدني، بعد العودة إلى استئناف التدريبات الجماعية من جديد خلال الأيام الماضية، عقب قرار استكمال منافسات الموسم الجاري، لافتا إلى أن هناك حرصًا شديدًا من جانب الجهاز الفني واللاعبين والأجهزة المعاونة على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية التي يطبقها النادي.

وأكد عثمان أن الفترة الماضية كانت صعبة على الجميع، خاصة أن الابتعاد لفترة طويلة عن التدريبات يكون له آثار على الصعيد البدني والنفسي، وأن اللاعبين طوال هذه الفترة التزموا بأداء التدريبات المنزلية، والحفاظ على اتباع البرنامج الغذائي، إلا أن تأثيرات فترة الغياب الطويلة تحتاج إلى برنامج إعداد مكثف للوصول إلى جاهزية المباريات.

وأشار إلى أن عودة النشاط الرياضي كانت مهمة للغاية

لصالح الأندية والمنتخبات، خاصة مع تطبيق الإجراءات الطبية والتدابير اللازمة للتعايش مع الفيروس، وقال إن محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق، والحسن محمد مخطط الأحمال، يعملان على إعادة اللاعبين إلى معدلات اللياقة السابقة بصورة متدرجة، خاصة أن الفريق مقبل على تحديات عديدة في الموسم الجاري. وأضاف عثمان أن رجال طائرة الأهلي حققوا مسيرة مميزة خلال المواسم الماضية، وأن اللاعبين والجهاز الفني اتفقوا قبل بداية الموسم على تحقيق العلامة الكاملة، من خلال الفوز برباعية، وهي الدوري وكأس مصر وبطولة أفريقيا، إلى جانب البطولة العربية.

و أضاف أنن الفريق نجح بالفعل في حصد لقب البطولة العربية التي أقيمت في القاهرة، فضلًا

عن نتائجه القوية في بطولة الدوري وبلوغه الأدوار النهائية من بطولة الكأس، فضلًا عن طموحات وحظوظ الفريق الكبيرة في الفوز بلقب البطولة الأفريقية. وألمح إلى أن الفترة الماضية شهدت تشكيكًا من جانب البعض في قدرات الفريق بسبب عامل السن لدى بعض اللاعبين، وهو ما رد عليه الفريق بصورة عملية من خلال النتائج التي حققها، خاصة الفوز بلقب البطولة العربية للأندية، ومساهمة اللاعبين أصحاب الخبرات في تحقيق هذا الإنجاز، ومع وجود توليفة من أصحاب الخبرات ومجموعة الشباب، والعناصر الواعدة سوف يستمر رجال طائرة الأهلي في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة، من أجل تحقيق طموحات الجماهير.

وشدد عثمان على أن طموحات اللاعبين والجهاز الفني بلا حدود، وأن هناك دوافع متجددة لدى الجميع من أجل كتابة تاريخ كبير لقطاع الطائرة، وأن كل فرد داخل منظومة الأهلي يقاتل ويبذل أقصى ما لديه من جهد وتركيز، لكي يكون جديرًا بارتداء قميص النادي والدفاع عن حظوظه في المنافسة على الفوز بالألقاب والبطولات خلال الفترة المقبلة