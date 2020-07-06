تقرير| 10 معلومات لا تفوتك عن محترف الهلال جوستافو كويلار

استطاع نادي الهلال، في صيف عام 2019، إتمام صفقة قوية بضم الدولي الكولومبي جوستافو كويلار، قادمًا من فلامنجو البرازيلي، مقابل 7.4 مليون يورو.

ويمتد عقد كويلار مع الهلال حتى يونيو 2023، وترى الكثير من جماهير الزعيم أن اللاعب لم يقدم حتى الآن الإضافة المأمولة مع الفريق الأزرق، وتنتظر منه المزيد من التألق خلال الفترة المقبلة، مع عودة الدوري السعودي من جديد في الرابع من أغسطس القادم.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية المسابقة 8 جولات، وسيعود الدوري السعودي مع الجولة 23 بإقامة مواجهة الديربي قطبي الرياض.

وفي السطور التالية يستعرض الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن محترف الهلال جوستافو كويلار..

1ـ هو من مواليد 14 أكتوبر 1992، ويبلغ من العمر 27 عامًا.

2ـ يبلغ طوله 1.80م ، وهو من مواليد مدينة برانكويلا الكولومبية.

3ـ حقق خلال مسيرته الاحترافية لقب وحيد وهو الدوري البرازيلي مع فلامنجو عام 2019، ولا يُعتبر لقب دوري أبطال آسيا في حصيلة بطولاته، لأنه لم يكن مقيدًا في قائمة الهلال.

4ـ أثقل هزيمة تلقاها كانت 4 ـ 0 على يد فريق أتليتكو ناسيونال، في 17 أكتوبر 2015 ببطولة الدوري الكولومبي.

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5ـ أكبر فوز حققه كان 7 ـ 0 مع الهلال أمام العدالة، يوم 30 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

6ـ أكثر فريق لعب بين صفوفه هو فلامنجو البرازيلي، حيث شارك معه في 108 مباراة، وسجل هدف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

7ـ لعب 7 مباريات خلال مسيرته الدولية برفقة المنتخب الكولومبي، وتمكن مرة واحدة من هز الشباك.

8ـ خاض محترف الهلال حتى الآن 18 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، وصنع هدفًا بقميص الزعيم، ولم يسجل أي هدف.

9ـ ظهر الكولومبي خلال مسيرته الكروية كلاعب وسط دفاعي في 90 مباراة، وصنع 3 أهداف، فيما شارك في مركز الوسط المساند خلال 48 مباراة، وأحرز هدفين، وصنع 3 أهداف، ولعب مباراة واحدة في مركز الجناح الأيمن.

10ـ تبلغ القيمة السوقية لمحترف الهلال حاليا 3.2 مليون يورو، وهو الخامس بين لاعبي الزعيم بعد أندريه كاريلو، كارلوس إدواردو، سباستيان جيوفينكو، وبافتيمبي جوميز.

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