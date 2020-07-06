نجم النصر السابق يُشعل تويتر بسبب تغريدة عن براد جونز!

وجهت العديد من الجماهير الرياضية انتقاداتها إلى لاعب نادي النصر السابق، هاشم سرور، بعد تغريدته التي كتبها اليوم الإثنين، وفسرها الكثيرون على أنها تحمل تقليلا من حراس المرمى المتواجدين في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وكان لاعب النصر السابق قد علق على التقارير الصحفية التي أكدت أن الحارس الأسترالي، براد جونز، اتفق مع إدارة العالمي على تمديد عقده لمدة عام، بعدما كان قد تسبب في حالة من القلق لدى جماهير الفريق، حيث امتنع عن التدريبات الجماعية للفريق عقب رفضه تمديد عقده حتى نهاية الموسم الجاري ومطالبته بالتجديد لعام كامل.

وقال هاشم سرور في تغريدته على “تويتر” “افضل حارس في الدوري السعودي براد جونز والتجديد معه يصب في مصلحة الفريق ومصلحة جميع حراس المرمى للاستمتاع والمشاهدة لخبراته وإبداعاته داخل المرمى”.

واعتبر الكثيرون أن نجم النصر السابق بالغ في الإشادة بالأسترالي براد جونز، ونسى أن الدوري السعودي للمحترفين يتواجد فيه العديد من الحراس المميزين، مثل عبدالله المعيوف، محمد العويس، ياسر المسيليم، مارسيلو وجروهي، وآخرين.

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وكان جونز قد انضم إلى النصر في صيف عام 2018، قادمًا من فينورد الهولندي في صفقة انتقال حر، وخاض مع العالمي حتى الآن 63 مباراة في كافة المسابقات، واستقبل مرماه 56 هدف، وحافظ على نظافة شباكه في 27 مباراة.

وشارك الحارس الأسترالي حتى الآن في 46 مباراة ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، واستقبل مرماه 33 هدف، وحافظ على نظافة شباكه في 23 مباراة.

ويُنتظر أن يُعلن النصر رسميًا خلال الساعات القليلة القادمة، تمديد عقد جونز، الذي حقق مع فارس نجد حتى الآن بطولتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس السوبر.

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