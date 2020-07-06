النصر يتجاهل حمدالله ويُصر على التعاقد مع يونس بلهندة

يبدو أن فريق النصر لازال لديه رغبة في التعاقد مع المغربي يونس بلهندة لاعب فريق جالطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكن الصفقة لازال تواجه العديد من العقبات.

ويسعى فريق النصر للتعاقد مع بلهندة، لدعم الفريق في الموسم المقبل، سواء على المستوى المحلي أو الآسيوي، وكانت المفاوضات مع اللاعب المغربي من جانب إدارة العالمي قد بدأت منذ الصيف الماضي.

وقال موقع “lionsdelatlas” المغربي، أن عبد الرزاق حمدالله مهاجم فريق النصر، طالب إدارة ناديه بعدم التعاقد مع يونس بلهندة، في مفاجأة غير متوقعة لإدارة العالمي.

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ويمتد عقد بلهندة مع جالطة سراي حتى نهاية الموسم القادم، حيث يرغب النادي التركي في بيعه، خاصة أنه رفض تخفيض راتبه، ويريد خوض تجربة خليجية من أجل تأمين مستقبله.

وأشار الموقع المغربي، إلى أن عبدالرازق حمدالله رفض وجود بلهندة في صفوف النصر، ولكن مسئولي النادي السعودي لم يعطوا اهتماما لما طلبه هداف الفريق، وأحد أبرز الأسماء في تشكيلة روي فيتوريا.

وكانت عدة أندية سعودية قد دخلت في مفاوضات مع وكيل بلهندة، وأبرز الأندية التي دخلت الصراع الهلال والنصر وأهلي جدة، ولازال اللاعب لم يحسم موقفه، حيث سيوقع للفريق الذي يلبي مطالبه المالية.

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