شكرا لقرائتكم خبر عن أول من آمن بفكرة «استادات» في مصر.. الشركة تنعى الفريق محمد العصار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعت شركة «استادات القابضة»، الفريق محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والذي وافته المنية اليوم الأربعاء.

وانتقل الفريق محمد العصار إلى جوار ربه اليوم، بعد صراع مع المرض خلال الفترة الماضية، وبعد أيام من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في 26 يونيو من الشهر الماضى بترقية اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى رتبة فريق فخري، مع منحه وشاح النيل.

وأكدت الشركة في بيانها، أنها تنعي بعظيم وبالغ الحزن والأسى اللواء العصار، أول من آمن بفكرة استادات في مصر، وتتقدم بخالص المواساة والعزاء لمجلس الوزراء، والقوات المسلحة المصرية التي فقدت بطلا عظيما من أبنائها المخلصين، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، داعين المولى أن يتغمده بوافر الرحمة وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.