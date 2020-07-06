شكرا لقرائتكم خبر عن «مورينيو في مواجهة أنشيلوتي».. التشكيل الرسمي لمباراة توتنهام ضد إيفرتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق توتنهام، والإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي إيفرتون، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج». وجاء تشكيل توتنهام كالتالي: حراسة المرمى: هوجو لوريس. الدفاع: أوريه- ألديرفايرلد- دافيدز. الوسط: داير- وينكز- سيسوكو- لوسيلسو. الهجوم: لوكاس مورا- سون- هاري كين. ويجلس على مقاعد البدلاء: جازانيجا- فيرتونخين- سانشيز- سيركين- سكيب- ندومبيلي- جيدسون- بيرجوين- لاميلا. فيما جاء تشكيل إيفرتون على النحو التالي: حراسة المرمى: بيكفورد. Advertisements الدفاع: كوليمان- هولجات- كين- دين. الوسط: دافيدز- أندري جوميز- أيوبي- سيجردسون. الهجوم: كالفيرت- ريتشالسون. وعلى مقاعد البدلاء: ستيكليبرج- باينز- سيدي بي- برانزوايت- بيننايم- جوردون- برنارد- كين. الوضع في مصر

اصابات 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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