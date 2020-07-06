شكرا لقرائتكم خبر عن الحضري يهنىء حارس الزمالك: «كل سنة وأنت طيب يا عواد..ربنا يديك الصحة وتكسر الدنيا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأ عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، زميله محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بمناسبة عيد ميلاده

وعلق الحضرى، رداً على تهنئة الكاف لعواد عبر تويتر، قائلاً: «كل سنة وأنت طيب يا عود، والعمر كله يا رب يا حبيبى خير ونجاح وربنا يديك الصحة وتكسر الدنيا».

وكان الحساب الرسمى للاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف»، هنأ محمد عواد حارس مرمى منتخب مصر بعيد ميلاده قائلا: «عيد ميلاد سعيد لحارس مرمى الفراعنة والزمالك محمد عواد، بطل كأس السوبر الأفريقى».

ويحتفل محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ28.