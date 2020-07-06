أرسنال يسيطر على التشكيل المثالي لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عن قائمة تضم التشكيل المثالي لأفضل لاعبي مباريات الدور ربع النهائي للبطولة. وشهدت قائمة التشكيلة المثالية سيطرة تامة لفريق أرسنال حيث تواجد 7 لاعبين من الفريق. وكانت مباريات هذا الدور قد انتهت بتأهل فرق أرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي إلى الدور قبل نهائي. ونشر الحساب الرسمي للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» القائمة التي جاءت على النحو التالي: حراسة المرمى: تيم كرول «نورويتش سيتي». الدفاع: تيريني «أرسنال»- ديفيد لويز «أرسنال»- موستفاي «أرسنال»- مايتلاند «أرسنال». الوسط: برونو فيرنانديز «مانشستر يونايتد»- شاكا «أرسنال»- سيبايوس «أرسنال». Advertisements الهجوم: بوليسيتش «تشيلسي»- لاكازيت «أرسنال»- بيبي «أرسنال». وأوقعت القرعة أرسنال بمواجهة حامل لقب المسابقة، مانشستر سيتي، فيما ضرب مانشستر يونايتد موعدًا مع تشيلسي في نصف نهائي المسابقة. الوضع في مصر

اصابات 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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