أتلتيكو مدريد يعلن غياب جواو فيليكس عن مواجهة سيلتا فيجو بسبب الإصابة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، إصابة الدولي البرتغالي جواو فيلكس، وغيابه عن مواجهة سيلتا فيجو في الجولة المقبلة 35 من الدوري الإسباني للدرجة الأولى.
وتعرض جواو فليكس للإصابة في مباراة أتلتيكو مدريد وريال مايوركا الماضية، وأجرى فحوصات طبية أثبتت أنه يعاني من إصابة في الساق.
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