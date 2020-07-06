شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية شاقة في مران الإسماعيلي استعدادًا لاستئناف الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلى مرانهم صباح اليوم الإثنين، وذلك ضمن قرار الجهاز الفنى برفع الحمل التدريبى تحضيرًا لاستئناف المنافسات بشكل رسمى، وذلك بعدما كان بعيدا عن التدريبات لما يزيد عن ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، المران الصباحى بدأ بالجرى حول الملعب قبل أن يتطرق لتدريبات فنية شملت على اللعب من لمسة واحدة والانتشار داخل الملعب وكذلك إنهاء الهجمات بالتسديد على المرمى من مسافات متوسطة وبعيدة.

وفضل الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، تخصيص الجانب الأكبر من المران على الوحدات البدنية الشاقة للاعبين وتنفيذ بعض التدريبات الخاصة بالأحمال والتى تستهدف استعادة جانب كبير من معدلات اللياقة البدنية لديهم والوصول بها لمستوياتها المثلى.