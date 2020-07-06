شكرا لقرائتكم الزمالك يترقب وصول فرجاني ساسي لتجديد عقده والمشاركة في التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولو الزمالك، عودة الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق الأبيض، إلى القاهرة، خلال الفترة الجارية قادما من بلاده، من أجل الانتظام فى استعدادات الفريق الأبيض لعودة المنافسات الكروية.

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو الزمالك المفاوضات مع ساسى لتجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، عقب العودة من تونس، حيث سوف يقوم مسئولو الزمالك باستطلاع رأي ساسى حول المقابل المالى الذى يريده من أجل تجديد تعاقده مع الفريق وذلك لدراسة الموقف كاملا من أجل تجديد عقده مع القلعة البيضاء.

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وحصل مسئولو الزمالك، على رغبة الدولى التونسى فرجانى ساسى، فى الاستمرار داخل قلعة ميت عقبة، حيث تنتظر الإدارة البيضاء معرفة متطلباته المالية لتجديد تعاقده مع النادى الذى ينتهى بنهاية الموسم المقبل، خاصة فى ظل إسهاماته التى قدمها مع الفريق منذ ضمه، لذا يرغب مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور، وإدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى فى تجديد تعاقده بعد تأكيد استمراره داخل النادى فى الموسم المقبل، حيث ترغب الإدارة البيضاء أيضًا فى مواصلة اللاعب مشواره مع الزمالك بتجديد ذلك التعاقد الذى ينتهى بنهاية الموسم القادم.

فيما يواصل مجلس إدارة نادى الزمالك تحركاته هذا الأسبوع فى ملف تمديد عقود عددًا من اللاعبين خلال الأسبوع الجارى حيث قال أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالنادى، فى هذا الأمر: "المستشار مرتضى منصور مهتم بأمر التجديد لمجموعة من لاعبى الفريق ويريد إنهاء الأمور مع كل لاعب شخصيا لإشعارهم بالتقدير وسنعلن من جدد ومن لم يجدد خلال هذا الأسبوع، نجدد بعض العقود السارية من أجل اللاعبين ومحاولة تقديرهم ماديًا، أنا شخصيًا ضد هذا الأمر وأرى أن كل لاعب عليه الالتزام بعقده الذى وقع عليه فى البداية والتجديد فى العام الأخير لكن هذا قرار الإدارة".