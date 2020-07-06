شكرا لقرائتكم بيراميدز يحسم قيد فتحى وإكرامى بالموسم الجديد بعد قرار الجنايني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح من حق نادى بيراميدز، قيد أحمد فتحى وشريف إكرامى لاعبا الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى حاليًا، فى قائمة الفريق السماوى بالموسم الجديد، قبل نهاية الموسم الجارى، وذلك بعد أن أكد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية، أن فتح باب الانتقالات الصيفية أمام الأندية سيكون فى الأول من شهر أكتوبر المقبل، وتحديدا قبل انتهاء الدورى الحالى بـ4 أسابيع، بناءً على تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الأخيرة.

و وفقًا للوائح الاتحاد الدولى "فيفا" فإنه فى حالة استغلال بيراميدز حقه القانونى بقيد الثنائى إكرامى وفتحى فى قائمة فريقه بالموسم الجديد، مع بداية فتح باب القيد، فحينها سيتم تجميد اللاعبان ومنعهما من استكمال المباريات المتبقية للأهلى فى الموسم الحالى، وذلك منذ لحظة قيدهم على قائمة بيراميدز.

ونصت لائحة الاتحاد الدولى، على أحقية الفرق فى قيد لاعبيها الجدد بداية من شهر أكتوبر المقبل، حتى وإن كانت مسابقة الدورى للموسم الحالى مازالت مستمرة، وفى حالة قيام أى فريق بقيد صفقاته الجديدة يتم منع اللاعب من المشاركة مع أى من الفريقين "فريقه القديم والجديد" ويتم تجميده لحين انتهاء الموسم وبداية موسم جديد، فهل يستغل بيراميدز اللوائح لحرمان الأهلى من فتحى وإكرامى قبل نهاية الموسم، أم سيتم السماح لهم باستكمال الموسم حتى نهايته.

Advertisements

وكانت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح أوصت بضرورة استمرار ثنائي الفريق أحمد فتحي والحارس شريف اكرامي حتى انتهاء منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا، بصرف النظر عن استكمال بطولة الدوري العام من عدمه، حيث ينتهي عقد الثنائي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، في الوقت الذي وقع أحمد فتحي لبيراميدز بداية من الموسم المقبل بينما لم يعلن إكرامي عن وجهته المقبلة بشكل رسمي حتى الأن، وإن كانت العديد من التقارير اكدت إنه وقع بالفعل لبيراميدز.

وتنص اللوائح أنه في حالة استمرار مسابقة الدوري العام سيتواجد فتحى وإكرامى على قوة الفريق حتى نهاية الموسم، إلا أنه في حالة إلغاء الدوري سيصبح الثنائى خارج النادي بشكل رسمي، وسيحتاج الأمر لاتفاق ودي مع إدارة أنديتهما الجديدة لاستمرارهما مع الفريق حتى نهاية بطولة دوري أبطال افريقيا وكذلك كأس مصر في حالة قانونية الأمر لائحياً.

وترى لجنة التخطيط أن الثنائي فتحي واكرامي يمثلان جزء كبير من قوة الفريق، خاصة وأن فتحي يعد هو الظهير الأيمن الأساسي، كما يتم الاستفادة منه في أكثر من مركز أخر ومنهم المساك ولاعب الوسط المدافعن كما يعد شريف اكرامي واحد من قادة الفريق لما يمتلكه من خبرات كبيرة، بالإضافة لكونه الحارس البديل لمحمد الشناوى الحارس الأساسي في الفترة الأخيرة.