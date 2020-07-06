شكرا لقرائتكم صالح جمعة وكهربا .. صداقة تبلورت في الحجر المنزلي وظهرت في الملعب "صور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبلورت صداقة جديدة على ملعب التتش بمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، ظهرت معالمها مع عودة صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي إلى التدريبات الجماعية، بعدما نال عفو رينية فايلر مدرب الفريق، الذي كان قد قرر تجميد موقف صالح وإبقائه بعيداً عن الفريق ليتدرب منفرداً في صالة الجيم.

صالح جمعة وكهربا، بدأت علاقة الثنائي تزداد قوة خلال فترة الحجر المنزلي لوباء كورونا المستجد، وتوقف الأنشطة الرياضية حيث لجأ اللاعبون إلى التدريبات المنزلية من أجل الحفاظ على لياقتهم وفقاً لخطط وضعتها الأجهزة الفنية,

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وخلال تلك الفترة حرص كهربا وصالح على التدريب سوياً بشكل شبه يومي في صالة الجيم، وبمجرد عودة النشاط والتدريبات وعودة صالح معها للمشاركة مع الفريق، أظهرت العديد من الصور لمران الأهلي أكثر من لقطة لثنائي القلعة الحمراء، بدت فيها السعادة واضحة على وجه كهربا بعد عودة صالح إلى المران.

وكان صالح جمعة قد شارك مع الأهلي في 69 مباراة، سجل 12 هدفاً وصنع 13، بينما لعب مع إنبي في 26 مباراة، سجل هدف وصنع هدفين، وبلغ إجمالي أهدافه في الايجيبشن ليج 9 أهداف مع كلا الفريقين وصنع 14.

ومع منتخب الفراعنة شارك صالح جمعة في 14 مباراة ولم يسجل أهداف، 2016/2017، كان الموسم الأفضل في مسيرة صالح جمعة، حيث شارك مع الأهلي في 27 مباراة بمختلف البطولات سجل 8 أهداف وصنع 3 أهداف.