شكرا لقرائتكم أحمد جمعة يعود لمران المصري بعد غياب 7 أشهر .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهد مران المصري والذي أقيم مساء اليوم الاثنين مشاركة أحمد جمعة نجم خط هجوم الفريق للمرة الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي،حيث أدى تدريبات العدو الخفيف بالاضافة إلى عدد من التدريبات التأهيلية في اطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لعلاجه من اصابته بغضروف الركبة.

وخاض اللاعب تدريبات خفيفة في مران الجماعي، بالإضافة إلي إلى عدد من التدريبات التأهيلية في اطار البرنامج الذي وضعه الجهاز الطبي لعلاجه من اصابته بغضروف الركبة.

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ويخوض فريق المصري تدريباته على ستاد النادي، استعدادًا لاستئناف بطولة الدوري المصري، بعد إيقاف دام أكثر من 3 أشهر.

وكان الاتحاد المصري أعلن يوم 7 أغسطس موعد عودة مباريات الدوري المصري.