شكرا لقرائتكم أستراليا تشكر مصر علي دعم ملف كأس العالم للسيدات 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه جلين مايلز السفير الأسترالي لدي مصر شكره للاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني و للدكتورة سحر عبد الحق المشرف علي الكرة النسائية والدكتور عبد اللطيف أمام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية علي دعم مصر لملف استضافة استراليا ونيوزيلندا لبطولة كأس العالم للسيدات عام 2023 .

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" برئاسة السويسرى جيانى إنفانتينو، قد أعلن اختيار أستراليا ونيوزيلندا لاستضافة كأس العالم المقبلة للسيدات المقرر إقامتها عام 2023،

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وأكد السفير الاسترالي، فى تصريحات صحفية، امتنانه لتأيد اتحاد الكرة المصري ودعم عمرو الجنايني وسحر عبد الحق والدكتور عبد اللطيف أمام علي دعمه ومساندته للاتحاد الاسترالي في توقيع بروتوكول بين مصر واستراليا ونيوزيلندا لتبادل الخبرات وأيضا لدعم عرض البلدين استراليا ونيوزيلندا لاستضافة البطولة وأنها ستكون أول بطولة عالم للكرة النسائية في قارة آسيا والمحيط الهادئ والأولي علي الإطلاق في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وتعقد الدكتورة سحر عبد الحق، اجتماعا اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مندوبى أندية الكرة النسائية، لمناقشة استئناف النشاط الرياضى، ووضع الضوابط اللازمة تحسبا لاستئناف النشاط، بجانب مناقشة توصيات الأندية، سواء باستكمال الدورى الحالى أو بإقامة موسم كروى جديد، كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات الاحترازية لعودة النشاط.