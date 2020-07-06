انشيلوتي يدفع بالقوة الضاربة في تشكيل ايفرتون لمواجهة توتنهام

أعلن الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لايفرتون عن تشكيل فريقه الأساسي والذي يحل ضيفاً علي توتنهام في المباراة التي تجمعهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الانجليزي الممتاز.
وجاء تشكيل ايفرتون علي النحو التالي:
بيكفورد، دياني، هولجيت، كين، كولمان، دافيز، اندري جوميز، سيجورسون، ايوبي، ريتشارلسون، كالفيرت لوين.
يدخل توتنهام اللقاء بحثاً عن حصد النقاط الثلاثة للدخول بقوة مرةأخري فيصراع التأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، وهو نفسه الهدف الذي يلعب ايفرتون من أجله.
ويمتلك توتنهام صاحب المركز العاشر 45 نقطة في رصيده بفارق نقطة واحدة عن ايفرتون، صاحب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريمييرليج.
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