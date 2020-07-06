هاري كين يقود هجوم توتنهام في مواجهة ايفرتون بالدوري الإنجليزي

أعلن البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي يستضيف ايفرتون مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الإنجليزي.
ويضم تشكيل السبيرز كل من:
هوجو لوريس، اوريير، ايريك داير، الدرفيلد، دافيز، وينكس، سيسوكو، لو سيلسو، لوكاس مورا، سون، هاري كين.
يدخل توتنهام اللقاء بحثاً عن حصد النقاط الثلاثة للدخول بقوة مرة أخري في صراعالتأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، وهو نفسه الهدف الذي يلعب ايفرتون من أجله.
ويمتلك توتنهام صاحب المركز العاشر 45 نقطة في رصيده بفارق نقطة واحدة عن ايفرتون، صاحب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريمييرليج.
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