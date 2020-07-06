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تعرف على عينات المسحة الأخيرة بالدوري الإنجليزي

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كشفت رابطة الممتاز " بريميرليج"، اليوم الاثنين، عن نتائج آخر المسحات للاعبي ومدربي وإداريي المسابقة لفيروس المستجد " كوفيد 19".

ونشرت رابطة البريميرليج بيانًا، بنتائج

العينة، حيث خضع 1973 لاعبا ومدربا وإداريا في الدوري الإنجليزي لاختبارات الكشف عن فيروس كورونا، وجاءت جميع نتائجهم سلبية، أي تسجيل صفر حالات مصابة بفيروس كورونا.

وهي الثالثة من لاعبي ومدربي وإداريي البريميرليج بعد استئناف المسابقة في شهر يونيو الماضي.

وتم تسجيل 19 حالة مصابة بفيروس كورونا بين لاعبي ومدربي وإداريي المسابقة في العينات المأخوذة مسبقًا.
 

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