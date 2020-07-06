في مثل هذا اليوم.. منتخب مصر يودع كان 2019 بالسقوط امام جنوب افريقيا

حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" علي احياء ذكري خروج المنتخب المصري من ثمن نهائي بطولة أمم إفريقيا 2019 منتخب جنوب إفريقيا في المبارة التي انتهت بفوز الأولاد بهدف نظيف.
وحقق المنتخب الجنوب الإفريقي الفوز علي الفراعنة بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما علي استاد القاهرة الدولي، أحرزالهدف الوحيد في تلك المبارة الاعب لورش في الدقيقة 85، ليتأهل منتخبه إلي الدور الربع النهائي من البطولة، ليغادر المنتخب المصري البطولة من دور ثمن النهائر لتسيطر حالة من خيبة الأمل علي الجماهير المصرية التي كانت تحلم باستعادة اللقب المفقود في ظل إقامة البطولة علي ارض مصر.
وبدأ المدير الفني للمنتخب المصري خافيير أجيري اللقاء بتشكيل ضم كلا من:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد المحمدي، أحمد حجازي، محمود علاء، أيمن أشرف.
خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد.
خط الهجوم: محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، ومروان محسن.
ونجح المنتخب الجزائري في حسم لقب البطولة بعد التغلب علي المنتخب السنغالي في المباراة النهائية.
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