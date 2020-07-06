محمد الغزاوى: الخطيب ليس له خليفة وغيابه سيحدث أزمة في الأهلي

كشف محمد الغزاوى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق أن رئيس النادى الأهلى الحالى محمود الخطيب ليس له خليفة حتى الآن داخل القلعة الحمراء لذا فإن غيابه عن مقعد الرئاسة سيحدث أزمة عنيفة بالنادى الأهلى.

قال الغزاوى إن الأهلى على مر تاريخه كان دائما ما يعد رؤوسائه المقبلين من الرموز الكبيرة ذات الأسماء الرنانة الذين تدرجوا داخل النادى من لاعبين حتى وصلوا إلى مكان كبير العائلة الأهلاوية وآخر عنقود تلك الشجرة الآن هو محمود الخطيب وكان قبله حسن حمدى وصالح سليم.

أوضح الغزاوى قائلا إن الخطيب كان لاعبا فذا بدأ مشواره فى الأهلى منذ الصغر وعاش أحداثا عديدة ويعلم كل كبيرة وصغيرة بأدق التفاصيل داخل أهم قطاع بالنادى وهو كرة القدم الذى يهم مئات الملايين من أعضاء وجماهير الأهلى ثم أصبح عضوا بمجلس الإدارة فامينا للصندوق ثم نائبا للرئيس ثم رئيسا للقلعة الحمراء وبات يملك خبرات لا حصر لها منحته الحق فى أن يكون رئيسا لأكبر نادى فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا .

أشار قائلا إن غياب محمود الخطيب عن هذا المكان رئيس النادى الأهلى سيتسبب فى حدوث أزمة كبيرة للغاية لأن الخطيب لا يوجد من يخلفه فى الوقت الحالى مثلما كان فى السابق فعندما كان هناك صالح سليم كان يوجد حسن حمدى خلفه ووقت رئاسة حسن حمدى كان يوجد الخطيب خلفه .

أضاف الغزاوى قائلا إن الأهلى دون شك غنى برجاله ويملك العديد من الكوادر المؤهلة لكن عندما نتحدث عن الانتخابات هناك اشخاص غير المنافسة لأنهم رموز كبار للغاية والخطيب حاليا هو اخر هولاء وعندما يقرر خوض الانتخابات فان الكثيرين يتراجعون امامه بينما حال عدم خوضه للانتخابات ستكون الفرص شبه متساوية أمام الجميع ومن هنا تأت الصعوبة والأزمة.