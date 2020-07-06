شاهد.. مباراة توتنهام وايفرتون في الدوري الانجليزي

حرصاً من بوابة الوفد علي تقديم خدمة متميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة توتنهام هوتسبير وايفرتون ضمن منافسات الجولة 33 للدوري الانجليزي الممتاز.
تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم،وتنقل حصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق الرياضي علي محمد علي.
يدخل توتنهام اللقاء بحثاً عن حصد النقاط الثلاثة للدخول بقوة مرةأخري في صراع التأهل للمشاركة في بطولة الدوري الأوروبي بالموسم المقبل، وهو نفسه الهدف الذي يلعب ايفرتون من أجله.
ويمتلك توتنهام صاحب المركز العاشر 45 نقطة في رصيده بفارق نقطة واحدة عن ايفرتون، صاحب المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريمييرليج.
شاهد المباراة..
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