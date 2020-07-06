وزيرالرياضة يشهد توقيع بروتوكول بين نادي "النادي" ومجموعة من الأكاديميات الخاصة

شهد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة المسئولة عن إدارة الأنشطة الرياضية بنادي النادي المملوك للوزارة مع مجموعة من أبرز الأكاديميات الرياضية في الألعاب المختلفة.

وحضر حفل التوقيع اللواء فوزي عطية رئيس مجلس أمناء نادي النادي، و المهندس طارق عامر و رؤساء الأكاديميات.

وعبر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته بهذا البروتوكول، لافتًا إلي أنه سيُساهم في تخريج أجيال رياضية قادرة على المشاركة في البطولات المحلية والدولية بما تملكه هذه الأكاديميات من خبرة واحترافية.

وأشاد "صبحي" بتجربة استغلال الوزارة لأصولها بالتعاون مع القطاع الخاص، لافتًا إلي أن وزارة الشباب والرياضة حققت عوائد مالية بلغت 1.8 مليار جنيه، من المشروعات الاستثمارية التي تُنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتطوير واستغلال وإدارة أصول الوزارة الشبابية والرياضية بنظام حق الانتفاع.

وأكد اللواء فوزي عطية رئيس مجلس أمناء نادي النادي، أن مجلس الأمناء يحرص علي الاستعانة بالكوادر المتميزة في القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن هذا البروتوكول سيُساهم في زيادة اشتراكات العضوية في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الأكاديميات التي تعاقدت معها الشركة المسئولة عن النشاط الرياضي في النادي، مؤكدا أن المنشآت الرياضية في النادي، والتي أقيمت علي أحدث مستوي هندسي وتكنولوجي، ستُساعد الأكاديميات في تنفيذ خططها الاحترافية.

وأكد المهندس طارق عامر رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن إدارة الأنشطة الرياضية، أن البروتوكول الموقع مع الأكاديميات يستهدف خلق أجيال رياضية من براعم النادي في كل الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلي أنه تم انتقاء الأكاديميات بعناية في كل نشاط لأننا نريد أن نُقدم للرياضة المصرية تجربة احترافية قائمة علي أسس علمية، ومشيدًا بالمنشآت الرياضية في نادي النادي.

ومن جانبهم، رحب رؤساء الأكاديميات عن سعادتهم وفخرهم بالإضمام إلى منظومة نادي النادي في ظل الطفرة الكبري الذي أحدثها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرصه علي مشاركة القطاع الخاص في نهضة المنظومة الرياضية والشبابية.

وتعهد رؤساء الأكاديميات ببذل كل الجهد لتحقيق هدف النادي وإحداث الطفرة في قطاع البراعم والناشئين بالنادي، مما ينعكس على مستقبل

وحرص رؤساء الأكاديميات علي إجراء جولة تفقدية بالنادي والملاعب المخصصة للفرق الرياضية وأشادوا بالمجهودات المبذولة من المسئولين بالنادي.

من المشروعات الاستثمارية التي تُنفذها الوزارة بالشراكة مع القطاع الخاص، لتطوير واستغلال وإدارة أصول الوزارة الشبابية والرياضية بنظام حق الانتفاع.وأكد اللواء فوزي عطية رئيس مجلس أمناء نادي النادي، أن مجلس الأمناء يحرص علي الاستعانة بالكوادر المتميزة في القطاع الخاص، مشيرًا إلي أن هذا البروتوكول سيُساهم في زيادة اشتراكات العضوية في ظل السمعة الطيبة التي تتمتع بها الأكاديميات التي تعاقدت معها الشركة المسئولة عن النشاط الرياضي في النادي، مؤكدا أن المنشآت الرياضية في النادي، والتي أقيمت علي أحدث مستوي هندسي وتكنولوجي، ستُساعد الأكاديميات في تنفيذ خططها الاحترافية.وأكد المهندس طارق عامر رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن إدارة الأنشطة الرياضية، أن البروتوكول الموقع مع الأكاديميات يستهدف خلق أجيال رياضية من براعم النادي في كل الأنشطة الرياضية، مشيرًا إلي أنه تم انتقاء الأكاديميات بعناية في كل نشاط لأننا نريد أن نُقدم للرياضة المصرية تجربة احترافية قائمة علي أسس علمية، ومشيدًا بالمنشآت الرياضية في نادي النادي.ومن جانبهم، رحب رؤساء الأكاديميات عن سعادتهم وفخرهم بالإضمام إلى منظومة نادي النادي في ظل الطفرة الكبري الذي أحدثها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وحرصه علي مشاركة القطاع الخاص في نهضة المنظومة الرياضية والشبابية.وتعهد رؤساء الأكاديميات ببذل كل الجهد لتحقيق هدف النادي وإحداث الطفرة في قطاع البراعم والناشئين بالنادي، مما ينعكس على مستقبل الرياضة المصرية.وحرص رؤساء الأكاديميات علي إجراء جولة تفقدية بالنادي والملاعب المخصصة للفرق الرياضية وأشادوا بالمجهودات المبذولة من المسئولين بالنادي.

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