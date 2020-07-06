كويلار يشارك في تدريبات الهلال السعودي بعد تأكد عدم إصابته بفيروس كورونا

شارك الكولومبي جوستافو كويلار لاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء الإثنين في تدريبات فريقه عقب انضمامه لمعسكر الفريق الداخل والمقام داخل مقر النادي. وجاء ذلك بعد ظهور نتيجة فحص فيروس "كورونا" والتأكد من سلامته وعدم إصابته بفيروس كورونا. من سلامته وعدم إصابته بفيروس كورونا. وكان كويلار قد وصل إلى الرياض يوم السبت الماضي قادمًا من بلاده عن طريق البرازيل على متن طائرة خاصة. وحددت لجنة المسابقات التابعة للدوري السعودي مواعيد استئناف وختام مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين خلال الفترة بين 4 أغسطس إلي 9 سبتمبر . ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين برصيد ٥١ نقطة.



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