شاهد..لاعبو المقاولون العرب يجرون المسحة الطبية الثالثة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب المسحة الثالثة على ملعبه بالجبل الأخضر، اليوم الأثنين ، استعدادًا لعودة الدوري الممتاز. وأجرى لاعبو الفريق الأول بنادي المقاولون العرب،

المسحة الأولى و الثانية داخل مقر النادي، وظهرت حالتين إيجابيتين، واحدة لأحد اللاعبين بالفريق، وأخرى لعامل غرف ملابس.

وبدأ نادي المقاولون العرب تدريباته منذ يوم السبت قبل الماضي ، بمجموعات مصغرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي الفيروس. ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.

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