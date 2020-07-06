شاهد..لاعبو المقاولون العرب يجرون المسحة الطبية الثالثة

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب المسحة الثالثة على ملعبه بالجبل الأخضر، اليوم الأثنين ، استعدادًا لعودة الدوري الممتاز. وأجرى لاعبو الفريق الأول بنادي المقاولون العرب،المسحة الأولى و الثانية داخل مقر النادي، وظهرت حالتين إيجابيتين، واحدة لأحد اللاعبين بالفريق، وأخرى لعامل غرف ملابس.
وبدأ نادي المقاولون العرب تدريباته منذ يوم السبت قبل الماضي ، بمجموعات مصغرة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية، للحد من تفشي الفيروس. ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول الدورى الممتاز برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة.
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