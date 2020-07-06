كويلار يُسعد جماهير الهلال

تترقب جماهير نادي الهلال استئناف بطولة الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين) يوم 4 أغسطس المقبل، بعد فترة توقف إجبارية منذ منتصف شهر مارس الماضي؛ بسبب جائحة كورونا.

ويتصدر الهلال بطولة الدوري بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، علمًا بأنه يتبقى على نهاية المسابقة 8 جولات، وسيعود الدوري السعودي مع الجولة 23 بإقامة مواجهة الديربي قطبي الرياض.

وخلال الأيام الماضية، عادت كتيبة المدرب رازفان لوشيسكو إلى التدريبات من جديد، وأكدت مصادر مُقربة من النادي العاصمي أن لاعب الوسط جوستافو كويلار ظهرت نتائجه سلبية فيما يخص فحوصات فيروس كورونا، التي أجراها خلال الساعات الماضية فور عودته من بلاده كولومبيا.

وانضم الكولومبي كويلار إلى معسكر الهلال في مقر النادي، بعدما جاءت نتيجة فحوصاته “سلبية”، وتأكدت سلامته بشكل كامل من فيروس “كورونا” المستجد.

أزمة كويلار

وبدأت تحضيرات الزعيم لعودة الدوري السعودي بدون محترفه الكولومبي، جوستافو كويلار، الذي فشل في العودة إلى السعودية؛ بسبب منع الرحلات الجوية في كولومبيا.

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وتواصلت إدارة الهلال مع إحدى شركات الطيران البريطانية؛ من أجل توفير طائرة خاصة لإعادة الكولومبي جوستافو كويلار إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد التنسيق مع الجهات المختصَّة في بلاده.

وتوجهت الإدارة الهلالية لهذا الإجراء؛ بسبب قيود الطيران المفروضة في دولة كولومبيا، حيث أعلنت السلطات هناك تمديد منع الطيران حتى 15 يوليو الجاري؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا.

أرقام اللاعب الكولومبي

وكان الزعيم قد ضم جوستافو كويلار في أغسطس من العام الماضي، قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي، في صفقة ضخمة بلغت 7.4 مليون يورو.

وخلال الموسم الحالي، شارك كويلار في 18 مباراة ببطولة الدوري السعودي، و3 مباريات في كأس الملك، ومثلها في كأس العالم للأندية، واستطاع ابن مدينة برانكويلا صناعة هدفين.

ويمتد عقد صاحب الـ27 عامًا مع الهلال حتى يونيو 2023، وتبلغ قيمته السوقية 3.2 مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت.

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