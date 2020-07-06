العين الإماراتي يفاوض الجامبي بارو لاعب ريدينج الإنجليزي

كشفت تقارير إماراتية، أن نادي العين دخل فى مفاوضات قوية للتعاقد مع الجامبي مودو بارو لاعب فريق ريدينج الإنجليزي، بعدما تم عرض اللاعب مؤخرا على إدارة الزعيم، التي رحبت بالتعاقد معه.

وأكدت التقارير، أن مودو بارو لاعب منتخب جامبيا وفريق ريدينج الإنجليزي، سيصل الإمارات خلال الأسبوع الجاري من أجل التوقيع بشكل رسمي لصالح نادي العين، في صفقة مفاجأة للغاية.

كان العين قد دخل في مفاوضات مع عدة لاعبين أجانب خلال الفترة الماضية، أبرزهم اليوناني فيتفا، لكن ذكرت بعض التقارير أن الصفقة توقفت لأسباب مالية خلال الساعات الأخيرة.

الجامبي مودو بارو صاحب الـ28 عاما، من أصحاب الجنسيات القليلة للظهور فى الدوري الانجليزي، خاصة أن دولة جامبيا ضئيلة كمساحة، كما أنها متواضعة كرويا ولا تتساوى بالمنتخبات الكبرى فى قارة إفريقيا.

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