بث مباشر | مشاهدة مباراة توتنهام وايفرتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “توتنهام وايفرتون” في أهم مباريات اليوم الاثنين 6-7-2020 بالجولة الـ 33، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “توتنهام وايفرتون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج البريطانية، وقناة سكاي أولترا.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على استاد توتنهام هوتسبر

يحتل “توتنهام” المركز العاشر بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، وسيسعى إلى تحقيق الفوز من اجل الارتقاء إلى المركز الثامن لمواصلة المنافسة على المركز السابع والمؤهل إلى بطولة الدوري الأوروبي “اليورباليج” الذي يحتله “آرسنال” برصيد 49 نقطة.

في المقابل يقبع “ايفرتون” في المركز الـ 11 برصيد 44 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن خصمه الليلة “توتنهام”، وبفارق نقطة واحدة ايضًا عن “نيوكاسل يونايتد” الذي يحتل المركز الـ 12.

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اخر 5 مباريات خاضها الفريقين في بطولة الدوري الانجليزي، انتصر “توتنهام” في مباراة واحدة وخسر مباراتين وتعادل مثلهما، بينما فاز “ايفرتون” في مباراتين وتعادل في مثلهما، وخسر مباراة واحدة.

وانتهت اخر مواجهة بين “توتنهام وايفرتون” في البريميرليج بالتعادل الايجابي بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جوديسون بارك” يوم 3 نوفمبر 2019.

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توتنهام 0-0 ايفرتون

????️استاد توتنهام هوتسبر (لندن)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 33)

⌚تبدأ بعد قليل..

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة توتنهام وايفرتون في الجولة الـ 33 بالدوري الانجليزي.

ينقل لكم احداث المباراة لحظة بلحظة “مهاب زايد” من مركز البث المباشر لموقع الخليج 365.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

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