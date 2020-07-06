جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي بعد الجولة 30 “رونالدو يواصل الزحف”

اشتد صراع هدافي الدوري الايطالي قبل 8 جولات من نهاية الكالتشيو، إذ شهدت الجولة الـ 30 تسجيل “كريستيانو رونالدو” هدفًا جديدًا في ظل غياب منافسه المباشر “تشيرو إيموبيلي”.

وغاب هداف الدوري الايطالي مهاجم لاتسيو “تشيرو إيموبيلي” عن مباراة فريقه الماضية التي خسرها بثلاثية نظيفة من الكبير “ميلان” بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

ولم يفوت الأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو” الفرصة كي يقترب اكثر من اللحاق بصدارة جدول ترتيب الهدافين، حيث نجح في تسجيل هدفًا رائعًا امام تورينو في ديربي “ديلا مولي” من ضربة حرة مباشرة.

ويعتبر هدف رونالدو امام تورينو هو الـ 25 له هذا الموسم في بطولة الدوري الايطالي، والأول له مع يوفنتوس من ركلة حرة مباشرة منذ انضمامه إليهم قادمًا من صفوف ريال مدريد في الميركاتو الصيفي 2018.

وحقق رونالدو رقم قياسي جديد بوصوله إلى الهدف رقم 25 في السيريا آ، حيث أصبح اول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 25 هدف في 3 دوريات أوروبية كوبرى “الدوري الانجليزي والدوري الاسباني” بالإضافة إلى الدوري الايطالي.

وعلى الرغم من اقتراب غروب شمس موسم 2019/2020 عن الدوري الايطالي إلا ان هناك فرصة ولو ضئيلة امام مهاجم إنتر ميلانو “روميلو لوكاكو” لمنافسة رونالدو وإيموبيلي على صدارة جدول ترتيب الهدافين، حيث يحتل المرتبة الثالثة برصيد 20 هدف.

والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري الايطالي

1- تشيرو إيموبيلي – لاتسيو – 29 هدف.

2- كريستيانو رونالدو – يوفنتوس – 25 هدف.

Advertisements

3-روميلو لوكاكو – إنتر ميلانو – 20 هدف.

4-جواو بيديو غلفاو – كالياري – 17 هدف.

5-لويس مورييل – أتالانتا – 16 هدف.

6-جوسيب إيليشيش – أتالانتا – 15 هدف.

7-فرانشيسكو كابوتو – ساسولو – 15 هدف.

8-إدين دجيكو – روما – 14 هدف.

9-دوفان زاباتا – أتالانتا – 14 هدف.

10- أندريا بيلوتي – تورينو – 12 هدف.

..