رياضة | بدون راموس.. ريال مدريد يسعي لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 08:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بدون راموس.. ريال مدريد يسعي لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، عنجما يواجه ديبورتيفو ألافيس يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من الليجا الإسبانية التي يتصدرها الفريق الملكي بفارق 4 نقاط عن برشلونة الثاني.

وسيفتقد ريال مدريد عنصرا مهما بالفريق في مواجهة ألافيس، حيث يغيب سيرجيو راموس قائد ريال مدريد عن مباراة يوم الجمعة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات.

وسجل راموس خمسة أهداف لريال مدريد منذ استئناف المنافسات بعد فترة التوقف بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، وقد سجل هدفي الفوز 1 / صفر للفريق في كل من مباراتيه الماضيتين أمام خيتافي وأتلتيك بيلباو.

وجاء الهدفان من ضربتي جزاء، لكنه حصل على إنذار في المباراة أمام بيلباو أمس الأحد، حسم غيابه عن مواجهة ألافيس.

وقال راموس بعد تسجيل هدف الفوز فى بيلباو بشأن أرقامه مع الفريق: "الإحصائيات الشخصية تعد أمرا ثانويا... أرغب فقط في مساعدة الفريق والفوز بالدوري هذا الموسم، لو كنت أسعى لإنجازات شخصية أو جوائز فردية، لكرست نفسي للعبة التنس، لكن الشيء الأكثر أهمية (في كرة القدم) هو الذي يفوز به الفريق".

وربما تعد المباراة أمام ألافيس سهلة للغاية بالنسبة لريال مدريد من الناحية النظرية، حيث تلقى ألافيس خمس هزائم متتالية وأقيل آسيير جاريتانو من تدريب الفريق أمس الأحد عقب الهزيمة أمام بلد الوليد أمس الأول السبت.

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ورغم أن المباراة تشكل فرصة ثمينة أمام ريال مدريد للاقتراب خطوة أخرى من منصة التتويج، يرفض الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد اعتبار أي شيء محسوما.

وقد يحسم هبوط إسبانيول بالفعل إلى الدرجة الثانية بالهزيمة أمام برشلونة في مباراة الأربعاء.

وسيخوض إسبانيول مواجهة برشلونة مفتقدا جهود المهاجم جوناثان كاليري، الذي طرد خلال المباراة أمام ليجانيس.

وقال روفيتي المدرب المؤقت لإسبانيول :"قلت للاعبين إنه يجب علينا مواصلة الكفاح وعدم الاستسلام".

وتفتتح المرحلة الخامسة والثلاثين غدا الثلاثاء بلقاء فالنسيا مع بلد الوليد وسيلتا فيجو مع أتلتيكو مدريد.

وتشهد مساء الأربعاء لقاء ريال بيتيس مع أوساسونا وخيتافي مع فياريال، بينما يلتقي ريال مايوركا مع ليفانتي وإيبار مع ليجانيس وبيلباو مع إشبيلية مساء الخميس ويلتقي ريال سوسيداد مع غرناطة مساء الجمعة.