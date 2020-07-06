رياضة | ننشر قائمة هدافي الفيوم في القسم الثاني

ويملك أبناء الفيوم، 18 نقطة، حصل عليهم من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، في حين خسر في 9 مباريات.

لعب الفريق الفيومى 17 مباراة، قبل الدولة قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة كورونا المستجد.

أحرز الفريق الفيومى 14 هدف، ودخل مرماه 17 هدف، حيث تمكن 8 لاعبين من تسجيل أهداف الفيوم وهم :

1- عمرو الفيومي 4 أهداف في المنيا وبترول أسيوط وديروط و سوهاج

2- أحمد عبد الباقي هدفين في الألومنيوم و ديروط

3- كريم الشافعي هدفين في الألومنيوم وديروط

4- أدهم حسن هدفين في بترول أسيوط وديروط

5- كريم سيد هدف من ضربة جزاء في بترول أسيوط

6- أحمد عماد هدف في الإعلاميين

7- محمد رفعت هدف في طهطا

8- جابر جابر هدف من ركله جزاء في سوهاج

ترتيب المجموعة الأولى



1- بنى سويف 35 نقطة

2- البنك الأهلي 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12- طهطا 10 نقاط