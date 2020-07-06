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رياضة | ننشر قائمة هدافي الفيوم في القسم الثاني

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 08:14 مساءً - انت الان تقراء خبر ننشر قائمة هدافي الفيوم في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتل فريق الفيوم بقيادة كرم جابر، المركز العاشر، بجدول ترتيب المجموعة الأولى، بدورى القسم الثاني.

ويملك أبناء الفيوم، 18 نقطة، حصل عليهم من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في 3 مباريات، في حين خسر في 9 مباريات.

لعب الفريق الفيومى 17 مباراة، قبل الدولة قرار تعليق النشاط الرياضي، بسبب جائحة المستجد.

أحرز الفريق الفيومى 14 هدف، ودخل مرماه 17 هدف، حيث تمكن 8 لاعبين من تسجيل أهداف الفيوم وهم :

1- عمرو الفيومي 4 أهداف في المنيا وبترول أسيوط وديروط و سوهاج
2- أحمد عبد الباقي هدفين في الألومنيوم و ديروط
3- كريم الشافعي هدفين في الألومنيوم وديروط
4- أدهم حسن هدفين في بترول أسيوط وديروط
5- كريم سيد هدف من ضربة جزاء في بترول أسيوط
6- أحمد عماد هدف في الإعلاميين
7- محمد رفعت هدف في طهطا
8- جابر جابر هدف من ركله جزاء في سوهاج

ترتيب المجموعة الأولى

1- بنى سويف 35 نقطة
2- البنك الأهلي 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12- طهطا 10 نقاط

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