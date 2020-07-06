رياضة | نجم نيوكاسل مطلوب في باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 6 يوليو 2020 08:14 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم نيوكاسل مطلوب في باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية بريطانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يسسعى للتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن النادي الفرنسي يرغب في التعاقد مع الفرنسي آلان سانت ماكسيمين نجم نيوكاسل يونايتد.
وأوضحت الصحيفة البريطانية أن ماكسيمين البالغ من العمر 23 عاماً يخوض موسمه الأول مع نيوكاسل، حيث إنتقل إليه في الصيف الماضي قادماً من صفوف نيس الفرنسي مقابل مبلغ 18 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ماكسيمين خاض مع فريقه الفرنسي في الموسم الحالي 25 مباراة، تمكن خلالها من تسجيل 4 أهداف وصنع 7 تمريرات حاسمة.