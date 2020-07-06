رياضة | الأهلي يفقد نجم الفريق أمام الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

تأكد غياب حسين الشحات نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة فريقه ضد الوداد البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان حسين الشحات قد خضع إلى عملية جراحية بسبب معاناته من "الفتاق" وأكد المارد الأحمر أن اللاعب سيغيب لمدة 4 أسابيع عن المشاركة مع الفريق.

وتفاجئ مسئولو الأهلي بتأكيد الطبيب المعالج لحسين الشحات حاليا أنه سيغيب عن الملاعب لمدة قد تزيد عن 4 أشهر بسبب العملة التي أجراها.

Advertisements

وتأكد غياب حسين الشحات عن القلعة الحمراء لمدة 4 أشهر يعني انتهاء موسمه مع الفريق سواء في الدوري المصري أو في دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد عاد الأيام الماضية لخوض التدريبات الجماعية من جديد تمهيدا لعودة مسابقة الدوري المصري الممتاز في شهر أغسطس القادم.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي الوداد البيضاوي المغربي في شهر سبتمبر القادم ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.