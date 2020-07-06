شكرا لقرائتكم خبر عن فاتي يدخل تاريخ قلعة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن لاعب فريق برشلونة الشاب أنسو فاتي، كتب اسمه في تاريخ الفريق الكتالوني.

وشارك «فاتي» في الفوز الكبير لفريقه على فياريال بنتيجة «4-1»، وتمكن بعد مشاركته كبديل من تسجيل الهدف الرابع، وتحقيق فوز مهم في سباق المنافسة مع الغريم التقليدي ريال مدريد على لقب الليجا الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن «فاتي» كتب اسمه في تاريخ برشلونة، بعدما سجل هدفًا تاريخيًا بالنسبة للنادي، مشيرة إلى أنه الهدف رقم 9000 في تاريخ برشلونة بجميع المسابقات التي شارك بها الفريق.

وعن الهدف الرسمي الأول لفريق برشلونة، قالت الصحيفة أن هذا الهدف أحرزه روما فورنس، في 5 أبريل عام 1909، فيما سجل فاتي الهدف 9000 بعد 111 عامًا.