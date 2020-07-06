شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. كشف النقاب عن الكرة الموحدة الجديدة للدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن الكرة الموحدة الجديدة المقرر استخدامها في مباريات الدوري المصري الممتاز. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الإثنين، إذ جاءت الكرة من ماركة «بوما» الألمانية. مؤتمر الإعلان عن الكرة الموحدة لمباريات الدوري مؤتمر الإعلان عن الكرة الموحدة لمباريات الدوري مؤتمر الإعلان عن الكرة الموحدة لمباريات الدوري مؤتمر الإعلان عن الكرة الموحدة لمباريات الدوري الوضع في مصر

اصابات Advertisements 75,253

تعافي 20,726

وفيات 3,343

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