تشيلسي يزاحم ريـال مدريد وبرشلونة على مدافع فياريال

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل مدافع نادي فياريال الإسباني باو توريس على رادار نادي تشيلسي الإنجليزي، بعدما لفت أنظار المدير الفني فرانك لامبارد، الذي يرغب في تعزيز خط دفاعه الموسم القادم.
وبحسب صحيفة «دون بالون» الإسبانية، فإن «لامبارد» قد يتحرك للتعاقد مع صاحب الـ 23 عامًا هذا الصيف من أجل تعزيز الخط الخلفي بعد نجاحه في تعزيز خط هجومه بالثنائي حكيم زياش وتيمو فيرنر.
وكان «توريس» قد ارتبط كذلك بعملاقي الليجا الإسانية ريـال مدريد وبرشلونة، اللذان أشارت تقارير إلى رغبتهما في ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية أيضًا.
ولا يزال يرتبط «توريس» بعقد مع الغواصات الصفراء يمتد لـ 4 مواسم أخرى، فيما خاض 32 مباراة هذا الموسم مع الفريق، أحرز خلالهم هدفين وصنع مثلهما وحصل على 6 بطاقات صفراء.
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