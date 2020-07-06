شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ينتظر الثلاثاء لمعرفة مصير «لاوتارو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر نادي إنتر ميلان الإيطالي، غدًا الثلاثاء، لمعرفة مصير مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي يعتبر هدفًا رئيسيًا لنادي برشلونة الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وحسب صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية، فإن النادي الإيطالي متفائل بتوقيع «مارتينيز» على عقد جديد مع الفريق رغم الشائعات التي تشير إلى انتقاله للبلوجرانا.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يملك شرطًا جزائيًا في عقده يبلغ 121 مليون دولار يحق للأندية غير الإيطالية تفعيله قبل يوم الثلاثاء.

ويأمل إنتر أن يمر الثلاثاء دون تفعيل أي فريق للشرط الجزائي للاعب، ليتمكن النادي من تقديم عقد جديد له ببنود جديدة لتمديد تواجده في قلعة جوسيبي مياتزا.