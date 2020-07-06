شكرا لقرائتكم الجبلاية تقرر تقليص عدد الأفراد الخاضعين لإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، تقليص عدد الأفراد الذين سيخضعون لإجراء المسحات الطبية قبل المباريات الرسمية، مع عودة منافسات بطولة الدورى الممتاز، بحيث تقتصر المسحات على اللاعبون المتواجدون بالقائمة التى سيعلن عنها كل فريق، وأفراد الجهاز الفنى والإدارى، وذلك فى إطار خطة تقليل نفقات المسحات فى المرحلة المقبلة.

وبدأ اتحاد الكرة فى تنفيذ تلك الخطة مع إجراء المسحة الثالثة للفرق، حيث تقرر أن يعود عدد الخاضعون للمسحة 40 فرد فقط بدلاً من 50، وهو ما تم تطبيقه على فريق وادى دجلة الذى أجرى المسحة الثالثة أمس الأحد.

Advertisements

وأوضح مسئولو الجبلاية أنه سيتم إجراء مسحة لكل لاعب وحكم ومراقب قبل كل مباراة، وإذا لم تظهر نتيجة مسحة كورونا قبل المباراة بوقت كافٍ لن تقام المباراة فى موعدها وسيتم تأجيلها لوقت لاحق، وتابع مسئولو الجبلاية أنهم طلبوا ظهور نتيجة مسحات كورونا قبل أى مباراة بـ6 ساعات على الأقل، وتعتبر هذه الحالة هى الوحيدة التى سيتم فيها إلغاء المباراة فوراً.

من ناحية أخرى، تراجع مسئولو اتحاد الكرة عن الاقتراح الذى تم الاتفاق عليه مع اللجنة الطبية بالجبلاية، بشأن تأجيل أو إلغاء أى مباراة بالدورى حال ظهور 5 حالات كورونا فى الفريق الواحد قبل أى مباراة، حيث تم تعديل الاتفاق بحيث يتم إبلاغ لجنة المسابقات فى حال ظهور 5 حالات كورونا أو أكثر فى أى فريق قبل المباراة، وحال التأكد من أن اللائحة تمنع إقامة المباراة حال غياب عدد معين عن الفريق سيتم تأجيل المباراة أو إلغائها، وفقا لتقديرات لجنة المسابقات والمراقبين.