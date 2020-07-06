شكرا لقرائتكم حازم إمام: الزمالك بيتى ولا أستطيع التأخر عنه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام كابتن نادى الزمالك الأسبق، أنه لم يتلقى اى دعوة او اتصال من أجل الحضور إلى نادى الزمالك يوم الجمعه الماضيه كما تردد، قائلا: إنه تحت أمر نادى الزمالك وأنه لو تلقى دعوة أو اتصال فأنه سيكون أول المتواجدين داخل نادى الزمالك.

واقترح حازم إمام، على رئيس نادى الزمالك المستشار "مرتضى منصور " أن يخصص يوم كامل يجتمع فيه قدامى نادى الزمالك مع الفريق قبل اللقاء المرتقب للفريق أمام الرجاء المغربى، مؤكدا أن جميع قدامى الزمالك سيكونوا فى الموعد ولن يتأخر أحد عن نادى الزمالك خاصة هو سيكون أول المتواجدين فمن حق الزمالك علينا أن ندعمه و نكون بجوار اللاعبون قبل هذا اللقاء المرتقب واننا نتمنى الفوز بهذه البطولة خاصة انها غائبة عن النادى منذ زمن ونتمنى أن نتوج بها وأكد انه تحت امر نادى الزمالك ولن يتأخر عنه وسيلبى النداء دون أى تردد.