شكرا لقرائتكم حازم إمام: لم أتلقى أى دعوة للحضور إلى مقر الزمالك الجمعة الماضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم نادى الزمالك الأسبق، انه لم يتلقى أى دعوة أو اتصال من أجل الحضور إلى مقر القلعة البيضاء يوم الجمعة الماضية كما تردد ، مؤكدا أنه تحت أمر النادى وأنه لو تلقى دعوة أو اتصال فأنه سيكون أول المتواجدين داخل النادى.

كما اقترح حازم إمام فى الخبر الذى تم نشره عبر صفحته الرسمية عبر "فيس بوك" على رئيس النادى مرتضى منصور أن يخصص يوم كامل يجتمع فيه قدامى نادى الزمالك مع الفريق قبل اللقاء المرتقب للفريق أمام الرجاء المغربى ، مشددا أن جميع قدامى الزمالك سيكونوا فى الموعد ولن يتأخر أحد عن نادى الزمالك خاصة هو سيكون اول المتواجدين فمن حق الزمالك علينا أن ندعمه و نكون بجوار اللاعبون قبل هذا اللقاء المرتقب واننا نتمنى الفوز بهذه البطولة خاصة انها غائبة عن النادى منذ زمن ونتمنى أن نتوج بها وأكد أنه تحت أمر نادى الزمالك ولن يتأخر عنه وسيلبى النداء دون أى تردد.

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من ناحيه أخرى تعجب الثعلب الصغير من بعض الاخبار التى ترددت مؤخرا على بعض الصفحات الرياضيه و هى تعاقده مع قناة النادى الأهلى من اجل تقديم برنامج رياضى حيث تعجب الثعلب واندهش من تلك هذه الأخبار ونفى ما تردد.

وبزغ نجم الموهوب حازم إمام فى النصف الأول من العقد الأخير للتسعينات، فتوج بلقب أفضل صانع ألعاب فى أفريقيا عام 1996، وقاده هذا التألق للانضمام لصفوف أودينيزى الإيطالى مع المدرب المخضرم زاكيروني، ولفت أنظار الجماهير هناك رغم قلة مشاركاته.