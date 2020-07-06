شكرا لقرائتكم أزمة في الاتحاد السكندري بسبب اقتراح المعسكر الغلق فبل استئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعيش الإتحاد السكندرى فى أزمة مالية مثله مثل باقى أندية الدورى الممتاز بعد توقف النشاط الذى دام لأربع شهور متواصلة بداية من منتصف مارس الماضى وحتى بداية يوليه بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم بالكامل وهو ما جعل إقامة معسكر مغلق للفريق امر صعب بسبب الضائقة المالية بالرغم من المجهودات الكبيرة التى يبذلها محمد مصيلحى رئيس النادى لتوفير احتياجات النادى بشكل عام وفريق الكرة بشكل خاص .

وجاء طلب طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى بإقامة معسكر مغلق بالأمر الصعب خلال هذه المرحلة وهو ما جعل مجلس الادارة يبحث عن بدائل لإقامة معسكر للفريق فى برج العرب وربما يلجأ للمعسكر المفتوح والتدريب على فترتين لحل هذه الازمه.

وخضع الفريق الكروى والجهاز الفنى للمسحه الثالثه اليوم عقب ظهور حالتين فى المسحه الأولى والثانيه لكورونا ، من المنتظر أن يتم عمل مسحة ثالثة للاعبين المصابين عقب ظهور التحاليل الطبية لهم بشكل مطمئن وتم الاتفاق على عمل مسحتين الاربعاء والسبت قبل تقرير عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية .

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وفى لفته طيبه من اللاعبين اوضح نور السيد قائد الفريق ان تنازل اللاعبين عن جزء من مستحقاتهم مازال قائما وأنه بسبب الأزمة المالية التى تعانى منها الأندية وليس لها أى علاقه باستمرار الدورى من عدمه.

واوضح نور السيد ان النادى له فضل كبير على جميع اللاعبين ولابد من تحمل الازمه والمشاركه فيها.

وطلب طلعت يوسف من مدير الكره عبد الجليل امام اعداد عدد من المباريات الوديه التى ينوى الاتحاد السكندرى خوضها الاسبوع المقبل