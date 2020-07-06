شكرا لقرائتكم فايلر يجري مسحة وتحاليل كورونا بعد غداً الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مسحة وتحاليل كورونا بعد غداً الأربعاء، وهو الموعد الذي تم تحديده للمدرب السويسري بعد عودته من سويسرا مساء اليوم الاثنين برفقة مساعدة بينكيل، تمهيداً لقيادته تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة بعدما قضي إجازة في بلاده استغرقت ما يقرب من 25 يوماً حيث غادر فايلر ومساعده بينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضي عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفني للأهلي خلال تواجده في سويسرا على التجديد موسماً للأهلي ليُنهي الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء.

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ولن يُسمح لفايلر بقيادة تدريبات الأهلي قبل اجراء مسحة كورونا وفقاً لتعليمات اللجنة الطبية باتحاد الكرة، حيث من المقرر أن لا يختلط المدرب السويسري بلاعبي الأهلي قبل ظهور نتيجة مسحته التي من المفترض ظهورها مساء الخميس، وبالتالي فلن يقود التدريبات قبل يوم الجمعة أو يقودها بداية من السبت حال حصول الفريق على راحة يوم الجمعة كما هو معتاد في الفترة الأخيرة منذ استئناف الفريق الأحمر لتدريباته.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.