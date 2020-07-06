شكرا لقرائتكم شيكابالا يهنئ محمد عواد بعيد ميلاده الـ 28 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، على تهنئة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض بعيد ميلاده الـ 28، حيث أنه من مواليد 6 يوليو 1992، ويأتى احتفال عواد بعيد ميلاده هذا العام مختلفاً بعدما تمكن من قهر فيروس كورونا الذى أصابه خلال الفترة الأخيرة ليعلن شفاءه التام من الوباء اللعين.

وشارك شيكابالا متابعيه عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، بنشر صورة تجمعه بمحمد عواد، من أجل تهنئته بعيد ميلاده.

لعب محمد عواد ضمن صفوف فريق الشباب بالإسماعيلى وتألق بشكل لافت للأنظار ليتم تصعيده للفريق الأول عام 2012، ولعب مع الفريق 115 مباراة، بإجمالى دقائق لعب فعلية 10295 دقيقة لعب، واستقبلت شباكه 96 هدفًا، وحقق 49 “كلين شيت”.

لعب “عواد” معارًا لنادى المصرى البورسعيدى عام 2015 من النادى الإسماعيلي، وشارك فى 23 مباراة مع الفريق بمختلف البطولات، بإجمالى دقائق لعب فعلية 2053 دقيقة، استقبلت شباكه 20 هدفًا، وحقق 11 “كلين شيت”.

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خاض حارس الزمالك الحالى تجربة احتراف قصيرة فى الدورى السعودي، مع نادى الوحدة، ولعب له معارًا من النادى الإسماعيلى من يوليو 2018 وحتى يونيو 2019، وشارك مع الفريق فى 30 مباراة، استقبلت شباكه 38 هدفًا، وحقق 8 “كلين شيت”، وحصل على انذار وحيد.

انضم “عواد” لنادى الزمالك فى صيف 2019، وخاض مع الفريق الأبيض 16 مباراة فى مختلف البطولات (7 بالدورى الممتاز – 5 فى دورى أبطال إفريقيا – 3 بكأس مصر – 1 بكأس السوبر المصري)، بإجمالى دقائق لعب فعلية 1457 دقيقة، استقبلت شباكه 13 هدفًا، وحقق 9 “كلين شيت” رفقة أبناء ميت عقبة.

توج محمد عواد مع الزمالك بكأس مصر العام الماضي، وكأس السوبر المصرى على حساب النادى الأهلي، وكأس السوبر الإفريقى على حساب فريق الترجى التونسي.

خاض حارس الزمالك مباراتين وديتين فقط مع منتخب مصر بواقع 119 دقيقة لعب، أمام منتخبى بتسوانا واليونان، واستقبلت شباكه هدف وحيد، بينما حافظ على نظافة شباكه فى مباراة.