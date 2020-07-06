ريبيري يفتح باب الشك بمستقبله في إيطاليا بعد عملية سطو

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

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روما : ألقى الفرنسي فرانك ريبيري لاعب فريق فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم الاثنين بظلال من الشك حول مستقبله في البلاد بعد تعرض منزله لعملية سطو.

ونشر اللاعب البالغ من العمر 37 عاما مقطع فيديو عبر حسابه على "تويتر" الإثنين، يظهر أمتعة شخصية ملقاة على الأرض، والآثار التي خلفها اللصوص.

وألحق ريبيري الفيديو برسالة كتب فيها "عدت إلى المنزل من المباراة ضد بارما (2-1 الأحد ضمن المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي). هذا +المنزل+ في إيطاليا، حيث قررت متابعة مسيرتي بعد سنوات عديدة كبيرة في ميونيخ (مع فريقها بايرن). هذا ما اكتشفته...".

وأضاف "نعم، زوجتي فقدت بعض الحقائب، بعض المجوهرات، لكن الحمدلله، هذا ليس الأمر الأساسي. ما يصدمني هو الشعور بأنني مكشوف (...) هذا الأمر لا يمرّ، وأنا لا أقبل به!".

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وتابع "بفضل الله زوجتي وأطفالي كانوا في أمان في ميونيخ، ولكن كيف يمكنني أن أكون واثقا اليوم؟ كيف نشعر بالراحة للبقاء هنا اليوم بعد ما جرى"، ما أثار تساؤلات عن استعداده للبقاء في إيطاليا بعد هذه السرقة.

وأوضح اللاعب الدولي السابق "أنا لا أسعى خلف الملايين (...) أنا ما زلت أركض خلف الكرة لأنها شغفي. لكن شغف أم لا، عائلتي تأتي أولا، وسوف نتخذ القرارات الضرورية لسلامتنا".

وأفادت وسائل إعلام إيطالية ان مقتنيات ثمينة سرقت من فيلا اللاعب الكائنة على مرتفعات فلورنسا.

ويعد ريبيري من أبرز الفرنسيين الذين شغلوا مركز الجناح في الأعوام الأخيرة. وخاض اللاعب المخضرم مسيرة طويلة كانت أبرز محطاتها بين 2007 و2019 مع بايرن ميونيخ الألماني، قبل الانضمام الى فيورنتينا.