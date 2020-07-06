شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجناينى يكشف خطة الاحتفال بمحمد صلاح ومقترح بوضع اسمه على قاعة بالجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن وجود تواصل بين الجبلاية والنجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، والذى توج مؤخراً مع فريقه ببطول الدورى الإنجليزى كأول لاعب مصرى يحقق هذا الانجاز.

وقال الجناينى، خلال تواجده باجتماع الجبلاية المقام حالياً بمقر الاتحاد للكشف عن تفاصيل استئناف الدورى، نحن على تواصل مع محمد صلاح لكى نحتفل بأول لاعب مصرى يفوز بالدورى الإنجليزى، ونسعى لتحديد موعد مناسب له من أجل إقامة احتفال.

وأضاف الجناينى، لدينا مبنى جديد من الممكن وضع اسم محمد صلاح على أى قاعة أو ملعب به.

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فى سياق متصل، نجح الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى فى تعديل كفته بشكل كبير خلال مباراة فريقه ضد أستون فيلا الى المعدل الإيجابى بعدما استطاع أن يصنع هدف الاطمئنان لفريقه الثانى ليحصد 3 نقاط هامة فى رحلة البحث عن كسر رقم مان سيتى القياسى الخاص بعدد النقاط الخاصة بلقب الدورى الإنجليزى 109 نقطة.

وحصل محمد صلاح على تقييم 7 درجات كثانى أفضل لاعب فى الخط الأمامى للريدز بفارق 0.2 درجة فقط عن ساديو مانى لاعب السنغال الشهير.

وحقق ليفربول فوزا صعبا على ضيفه أستون فيلا بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب "أنفيلد"، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من الدورى الإنجليزي.

وبذلك يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب البريميرليج برصيد 89 نقطة، وضمن الريدز رسميا لقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ 30 عاما، فيما يتواجد أستون فيلا فى المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.