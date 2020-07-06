وزير الشباب والرياضة يكرم متطوعى مبادرة be safe

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الشباب المتطوعين فى مبادرة الوزارة be safe، اليوم الاثنين بديوان الوزارة، وشهد التكريم نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، ودينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى، وجيهان حنفى مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالوزارة.
وأكد وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية لديها اهتمام كبير بإشراك الشباب فى بناء الوطن وتنميته، مبينا أن الشباب المصرى هم قوة هذا الوطن ومستقبله ومشارك فاعل فى العمل المجتمعى لحماية هذا الوطن.
وأثنى وزير الشباب والرياضة على الدور الكبير الذى قام به المتطوعون فى توعية وتوجيه المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات على صعيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
يذكر أن المشاركين فى be safe من الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة من أعضاء أندية التطوع بمراكز الشباب، وأعضاء برلمان الشباب، وفرق الجوالة، والفرق الكشفية والإرشادية، والكشافة والمرشدات، واعضاء شباب يدير شباب، وأعضاء مراكز شباب مصر.
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