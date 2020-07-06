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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 6 يوليو 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة ينهى علاقة أحمد فتحى وإكرامى بالأهلي أول أكتوبر المقبل، وحمدى فتحي يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد غياب 240 يوما.

اتحاد الكرة ينهى علاقة أحمد فتحى وإكرامى بالأهلي أول أكتوبر المقبل

تأكد غياب أحمد فتحى وشريف إكرامى، لاعبى الأهلى، عّن الفريق الأحمر خلال الأربع مباريات الأخيرة من عمر الدورى هذا الموسم، بناءً على قرار من اتحاد الكرة بعد الاستقرار على فتح باب القيد للموسم الجديد قبل نهاية الموسم الجارى بأربعة أسابيع حسب تعليمات الفيفا.

حمدي فتحي يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية بعد غياب 240 يوما

عاد حمدى فتحى، نجم وسط النادى الأهلى ومنتخبنا الوطنى، للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه اليوم، الاثنين، بعد غياب دام لقرابة 240 يوماً، عقب إصابته بقطع فى غضروف الركبة، خلال وجوده فى معسكر المنتخب نوفمبر الماضى .

الخطيب يجتمع مع رئيس المقاولون لحسم صفقة طاهر محمد طاهر

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة خاصة مع محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب نهاية الأسبوع الجاري من أجل حسم صفقة طاهر محمد طاهر لاعب فريق المقاولون بعدما شهدت الأيام الماضية خلافاً واضحاً بين الناديين حول قيمة الصفقة على الصعيد المالي ، وقال مصدر في الأهلي أن هناك فارق كبير بين ما عرضه الأهلي وبين ما طلبه المقاولون لإتمام الصفقة يصل لما يقرب من 15 مليون جنيه تقريباً.

تعديل موعد وصول فايلر للقاهرة لقيادة تدريبات الأهلي عدل السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، موعد وصوله إلى القاهرة اليوم، الاثنين، تمهيداً لقيادته تدريبات الفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة، بعدما قضى إجازة فى بلاده استغرقت ما يقرب من 25 يوماً، حيث غادر فايلر ومساعده بينكيل القاهرة يوم 12 يونيو الماضى عبر طائرة خاصة من الجونة، واتفق المدير الفنى للأهلى خلال تواجده فى سويسرا على التجديد موسماً للأهلى ليُنهى الجدل حول مستقبله مع القلعة الحمراء. مؤقتة الطائرة تحدد أول نوفمبر موعدا لانطلاق الموسم الجديد حددت اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، أول نوفمبر موعداً لانطلاق الموسم الجديد للدورى الممتاز 2020 / 2021 بعد انتهاء الموسم الحالى فى شهر سبتمبر المقبل، فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة المؤقتة فى اجتماعها السبت الماضى استئناف مسابقات الموسم الحالى 15أغسطس على أن تنتهى المنافسات يوم 14 سبتمبر المقبل، بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد . Advertisements المعسكرات الخارجية تحدد مصير الوديات بالزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي أعاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، النظر في عدد المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في الفترة المقبلة استعدادا لمباراة الرجاء المغربي في الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا والمقرر لها سبتمبر المقبل، وأكد مصدر داخل الجهاز الفني للزمالك أن كارتيرون حدد 4 مباريات ودية قبل مباراة الرجاء ولكنه تراجع عن قراره بعدما وافق مجلس إدارة النادي برئاسة مرتضي منصور علي خوض الفريق معسكرين احدهما في برج العرب والأخر خارج مصر استعدادا للمباراة، حيث سيحدد كارتيرون عدد المباريات ومواعيدها وفقا لمواعيد المعسكرات ومكان إقامة المعسكر الخارجي.