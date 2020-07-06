هدف الأهلي.. مازيمبي يرفض عرضًا "صادمًا" لضم جاكسون موليكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية أفريقية، أن إدارة نادي مازيمبي رفضت عرضًا صادمًا من لانس الفرنسي لضم جاكسون موليكا مهاجم الفريق خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا لما ذكره موقع كيك أوف الأفريقي، فإن لانس عرض دفع مبلغ 2 مليون راند -ما يقارب 118 ألف دولار- من أجل التعاقد مع موليكا لمدة موسم على سبيل الإعارة، وهو ما اعتبرته إدارة مازيمبي "صادمًا".

وأوضح أن النادي الفرنسي رغب في وضع بند بأحقية شراء موليكا بعد انتهاء الموسم المقبل إذا تم التعاقد، مقابل دفع 5.8 مليون راند -ما يقارب 340 ألف دولار-.

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وأشار الموقع أن عرض لانس تضمن بند بحصول مازيمبي على نسبة 25% من قيمة انتقال موليكا لأي نادِ في السنوات المقبلة، وهو ما رفضه مسؤولي مازيمبي أيضًا.

وشدد الموقع أن النادي الفرنسي عرض على موليكا راتب أسبوعي يقدر بمبلغ 3000 يورو فقط، وهو ما أثار سخرية وغضب ممثلي اللاعب في المفاوضات.

الجدير بالذكر أن مصدر في النادي الأهلي سبق وأن أوضح لمصراوي، أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق أبدى إعجابه بموليكا وطلب من إدارة القلعة الحمراء التعاقد معه.