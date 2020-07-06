رئيس نادي الصيد السابق يشكر أهالي ديرب نجم.. تعرف على السبب

قدم عمرو السعيد رئيس نادي الصيد السابق الشكر لأهالي قرية ديرب نجم لوقوفهم ومساندتهم له في جنازة والده الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد وعضو مجلس النواب الأسبق رغم ظروف انتشار فيروس كورونا.

وكانت شهدت القرية قد شهدت مسيرة حاشدة لتشييع جثمان الفقيد، كما اعرب عن شكره للجميع حيث التزم الجميع

بإجراءات التباعد الاجتماعي خلال الجنازة .

وحضر الجنازة أسرة الفقيد ومحبية وعدد من الشخصيات العامة و الرياضيةحيث أقيمت صلاة الجنازة على الفقيد ورفع النعش المزين بعلم مصر الى مقابر القرية .

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وكان وزير الاقتصاد الأسبق الدكتور مصطفى السعيد قد توفى عن

عمر يناهز ال87 عاما بعد رحلة عطاء طويلة فى خدمة الوطن.

ومصطفى السعيد من مواليد 1 يوليو 1933 ديرب نجم، محافظة الشرقية عمل وزيرا للاقتصاد وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

كما شغل عضو سابق فى المجلس الأعلى للسياسات فى الحزب الوطنى الديمقراطى، وعضو مجلس الشعب عام 1979 عن "مركز شرطة ديرب نجم" عن مقعد الفئات ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.